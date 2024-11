Rücktritt: Bund Naturschutz fühlt sich ausgebremst

Nach einer nicht öffentlichen Entscheidung des Stadtrates braucht nun der Bund Naturschutz einen neuen Vorsitzenden. Alexander Siebierski hat am Freitag seinen Rücktritt erklärt, nachdem er erfahren hat, dass er nicht in den Umweltbeirat aufgenommen wurde.

„Mit der Entscheidung des Stadtrates – und möchte sie auch noch so knapp ausgefallen sein – dass meine Bewerbung in den Umweltbeirat abgelehnt wurde, erhalten sowohl ich persönlich als auch alle Mitglieder des Bund Naturschutz in Bad Wörishofen und Umgebung ein klares Signal“, schreibt Siebierski in einem offenen Brief. „Es ist nicht gewollt, dass jemand mit Unternehmerenergie und starkem Engagement sich für Änderungen einsetzt und dass ich persönlich mich immer wieder dafür einsetze, die Öffentlichkeit mehr einzubinden und besser zu informieren.“ Man mache bei der Stadt „offensichtlich lieber weiterhin: Umwelt- und Naturschutz gerne, aber bitte nicht mit Konsequenzen“. Das, so Siebierski, decke sich „mit unseren Erfahrungen mit dem aktuellen Ersten Bürgermeister“, sein Rücktritt nach zehn Jahren im Amt sei daraus nun die Konsequenz. In Siebierskis Amtszeit fielen einige Projekte, er selbst nennt den Naturschutz-Info-Pavillon am Sonnenbüchlsee und die Naturerlebnisroute „Buntspecht & Co.“

Bund Naturschutz sollte festen Platz im Umweltbeirat haben, findet Siebierski

Dass er nicht in den Umweltbeirat aufgenommen wurde, wo Plätze frei wurden, habe er vom Klimamanager der Stadt auf Nachfrage erhalten. „Diese Entscheidung des Stadtrates akzeptiere ich als überzeugter Demokrat selbstverständlich. Es ärgert mich aber, dass mir diese Entscheidung nicht der Erste Bürgermeister persönlich mitgeteilt hat“, so Siebierski. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) hat den Vorsitz im Umweltausschuss. „Solange dieser Erste Bürgermeister an den Hebeln der Macht sitzt, stehe ich nicht mehr zur Verfügung.“ In einer Gesundheitsstadt wie Bad Wörishofen „sollte eigentlich der Vorsitzende der Ortsgruppe des Bund Naturschutzes in Bayern kraft Amtes einen Sitz im Umweltbeirat haben“, findet Siebierski.