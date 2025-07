Auf der Baustelle der Umgehung von Hausen geht es gut voran

Icon Vergrößern Reger Verkehr herrscht schon jetzt auf der Baustelle bei Hausen. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Reger Verkehr herrscht schon jetzt auf der Baustelle bei Hausen. Foto: Ulla Gutmann

Es läuft gut an der Baustelle für die Umgehung von Hausen. Wie Abteilungsleiterin Sarah Greif vom Staatlichen Bauamt in Kempten mitteilt, werden derzeit noch die vier Brücken über die östliche Mindel, den Schauerbach, die Bahngleise und die Heinzenhofer Straße fertiggestellt. Ab Mitte April soll es dann nahtlos mit dem dritten Bauabschnitt weitergehen, bei dem der Streckenbau ansteht. Als Erstes wird der neue Kreisverkehr südlich des Ortseingangs von Hausen fertiggestellt. Danach beginnen dann die Asphaltarbeiten für die gesamte Ortsumfahrung, so Greif.