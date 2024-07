Kein Durchkommen für Autos und Co. am Bahnübergang Pfaffenhausen

Während sich viele in die Sommerferien verabschieden, herrscht auf der Bahnstrecke Günzburg – Mindelheim sowie der künftigen Umgehung von Hausen Hochbetrieb. Die sogenannte Bahnsperrpause wird genutzt, um an Gleisen und Straßen in Ruhe arbeiten zu können. Davon ist auch der Bahnübergang in der Memminger Straße in Pfaffenhausen betroffen. Er ist aktuell für den Verkehr gesperrt, es wird großräumig umgeleitet.

Laut dem Staatlichen Bauamt Kempten werden dort starke Fahrbahnschäden behoben, vor allem im Bereich des Übergangs sowie an der Kreuzung habe es deutliche Risse und Verdrückungen gegeben. Die Arbeiten sollen bis Ende August andauern. Im Zuge der Maßnahme wird unter anderem der Asphaltbelag erneuert, Pflasterzeilen und Gehwege instand gesetzt, Leitelemente für Sehbehinderte eingebaut sowie durch die Gemeinde Pfaffenhauen ein unterirdisches Regenrückhaltebecken umgerüstet und erneuert, kündigt das Bauamt an. (mz)