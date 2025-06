Für das große Fest packt das ganze Dorf mit an

Das Bezirksmusikfest des ASM-Bezirks 10 steht vor der Tür. An allen Ecken des 410-Seelen Dorfes Oberneufnach wird derzeit gesägt, geschraubt, gehämmert und gelacht. „Wir machen halt mal wieder was Verrücktes“, sagt Lara Schubert, denn das Fest findet heuer in einem ganz neuen Format statt: Beim Bezirksmusikfestival werden an drei Tagen rund 1250 Musikerinnen und Musiker sowie unzählige Gäste erwartet.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberneufnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksmusikfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis