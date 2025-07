Oberneufnach/Markt Wald Drei Festivaltage, 1250 Musikerinnen und Musiker – und unendlich viel Herzblut

Vom 20. bis 22. Juni findet in Oberneufnach das Bezirksmusikfestival statt – in einem Format, das es noch nie gegeben hat. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.