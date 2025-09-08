Icon Menü
Selbstversuch: Ein Tag als Bedienung in einem Allgäuer Biergarten - ob das gutgeht?

Mit dem richtigen Outfit fühlt man sich fast schon wie ein Profi: Unsere Autorin (Mitte) hat einen Abend im Biergarten des Gasthofs Stern gearbeitet.
Foto: Melanie Lippl
Rammingen

(Hoffentlich) unfallfrei durch den Biergarten: Ferienjob als Bedienung im Gasthof Stern

Neulinge werden im Ramminger Gasthof Stern normalerweise über längere Zeit eingearbeitet. Unsere Autorin durfte gleich an einem Abend lernen, was man im Service macht.
Von Melanie Lippl |
    Was bin ich aufgeregt vor diesem ganz besonderen Einsatz! Meine schlimmste Vorstellung: Dass ich einem Gast wahlweise ein Tablett mit vollen Gläsern um die Ohren haue oder dunkelbraune Bratensoße übers weiße Hemd gieße. Denn im Rahmen des MZ-Ferienjobs bin ich heute Teil des Serviceteams im Gasthaus Stern in Rammingen. Der Auftritt der Band „Würfelblech“ steht auf dem Programm. „An diesem Abend ist auf jeden Fall im Biergarten viel los“, kündigt Chefin Martina Hammerl an. Na super, noch mehr Menschenaugen, die auf mich blicken, wenn mir laut krachend ein Teller herunterfällt, denke ich.

