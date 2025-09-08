(Hoffentlich) unfallfrei durch den Biergarten: Ferienjob als Bedienung im Gasthof Stern

Was bin ich aufgeregt vor diesem ganz besonderen Einsatz! Meine schlimmste Vorstellung: Dass ich einem Gast wahlweise ein Tablett mit vollen Gläsern um die Ohren haue oder dunkelbraune Bratensoße übers weiße Hemd gieße. Denn im Rahmen des MZ-Ferienjobs bin ich heute Teil des Serviceteams im Gasthaus Stern in Rammingen. Der Auftritt der Band „Würfelblech“ steht auf dem Programm. „An diesem Abend ist auf jeden Fall im Biergarten viel los“, kündigt Chefin Martina Hammerl an. Na super, noch mehr Menschenaugen, die auf mich blicken, wenn mir laut krachend ein Teller herunterfällt, denke ich.

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86871 Rammingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gasthof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis