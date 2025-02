Die CSU ist der klare Sieger im neuen Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu

Klarer Sieger der Bundestagswahl 2025 ist im neuen Wahlkreis 255 Memmingen-Unterallgäu die CSU: Sie setzte sich sowohl bei den Erst- als auch den Zweitstimmen deutlich von den übrigen Parteien ab. Auf dem zweiten Platz folgt die AfD, dahinter SPD, Grüne, Die Linke, Freie Wähler, FDP und BSW. Und auch bei den Erststimmen ist das Ergebnis eindeutig: CSU-Kandidat Dr. Florian Dorn lag bereits am frühen Abend mit deutlichem Abstand vorn. In einer ersten Reaktion zeigte er sich zuversichtlich, schon am Montagabend als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter nach Berlin zu fahren, da sein Ergebnis über dem bayernweiten Schnitt liegen dürfte. Es sei nun wichtig, „mit voller Kraft für die Region anzupacken“. Sorgen bereitet ihm jedoch das Resultat der AfD.

