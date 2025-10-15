Wie eine närrische Idee Mindelheim geprägt hat

„Dur ond dur narrad“ – seit nunmehr 33 Jahren hallt dieser Ruf durch Mindelheim, das Allgäu und das benachbarte Württemberg, getragen von der Narrenzunft „Durahaufa Mindlhoim“, die 1992 ins Leben gerufen wurde. Was einst als spontane Idee bei einem geselligen Abend entstand, ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der schwäbisch-alemannischen Fasnachtstradition im Unterallgäu.

Renate Engel, die erste Zunftmeisterin, erinnert sich: „Christoph Spies hat mir von seiner Idee einer Türmegruppe unterbreitet für all jene, die aus der Garde der Faschingsgilde Mindelonia ausscheiden. Mit Unterstützung vom Alemannischen Narrenring und deren Narrenzünfte habe ich einen Zunftrat gegründet.“ Anfang Oktober 1992 wurde im Eichet die erste Versammlung abgehalten – mit 18 Gründungsmitgliedern und dem klaren Ziel, eine eigenständige Zunft mit Maske und Häs zu gründen, die das Dreigestirn Hansl, Amme und Columbine verkörpert.

Zum Mittsommernachtsfest kommen jedes Jahr viele Gäste

Um die ersten 20 Holzmasken und Häs zu finanzieren, übernahmen die Mitglieder die Bewirtung bei Neuwagenpräsentationen in Autohäusern und backten in der Kornstraße Apfelküchle am Weihnachtsmarkt. „In kürzester Zeit hatten wir 35.000 Mark zusammen“, berichet Engel. Bereits 1993 folgte der erste Hanselaufzug und das Mittsommernachtsfest am Kathrinenkeller hatte Premiere. Das Fest gibt es bis heute, es findet aber seit 1999 im Stadtgraben statt.

Den ersten großen Narrensprung in Mindelheim hat der Durahaufa 2003 organisiert. 600 Hästräger und über 10.000 Zuschauer kamen damals in die Altstadt. Foto: Marcus Barnstorf

Es waren die Jahre, in denen sich der Durahaufa durch zahlreiche regionale und überregionale Auftritte einen Namen machte. Im Jahr 2003 folgte der erste große Narrensprung des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbands – ein dreitägiges Spektakel mit 6000 Hästrägern wie Musikern und rund 10.000 Zuschauern. Nach diesem Höhepunkt übergab Renate Engel die Führung an Siegfried Weinert, der den Durahaufa weiterentwickelte und 2009 erstmals beim Frundsbergfest präsentierte. Drei Jahre später bezog die Zunft ihr eigenes Lager. Seit 2015 verfügt der Durahaufa zudem über ein eigenes Wehr am Malefizturm und als „Landauers Raysige“ sind seit 2022 Mitglieder des Durahaufas und der Mindelonia beim Frundsbergfest vetreten.

Dem Durahaufa geht es um Geselligkeit, Kameradschaft und Tradition

Heute zählt die Zunft 60 Mitglieder, davon 45 Aktive. „Es ist schön zu sehen, dass inzwischen auch die Enkel der Gründungsmitglieder mitlaufen“, sagt Bernhard Preschl, der von 2012 bis Oktober vergangenen Jahres Zunftmeister war. Sein Nachfolger, Hannes Schmeiser, möchte vor allem junge Menschen für die Zunft begeistern. Die durchweg gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Blaulichtorganisationen heben alle vier Zunftmeister lobend hervor. „Wir leben Geselligkeit, Kameradschaft und Tradition“, sagt Preschl.