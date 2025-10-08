Icon Menü
Die Radwegeförderung des Landkreises ist illegal. Das sind die Folgen.

Unterallgäu

Radwege: Landkreis darf Gemeinden nicht mehr unterstützen

Die Regierung von Schwaben hat die Radwegförderung des Landkreises kassiert, weil sie aus ihrer Sicht illegal ist. Damit will es Landrat Eder aber nicht bewenden lassen.
Von Sandra Baumberger
    Bislang hat der Landkreis auch den Bau von Radwegen bezuschusst, die nicht an Kreisstraßen entlangführen und für die er deshalb laut Gesetz nicht zuständig ist. Damit ist nun Schluss – zumindest vorerst.
    Bislang hat der Landkreis auch den Bau von Radwegen bezuschusst, die nicht an Kreisstraßen entlangführen und für die er deshalb laut Gesetz nicht zuständig ist. Damit ist nun Schluss – zumindest vorerst. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Als Tourismus- und Gesundheitsregion und auch mit Blick auf den Klimaschutz ist dem Landkreis Unterallgäu ein gut ausgebautes Radwegenetz sehr wichtig. Deshalb hat er bislang auch überörtliche Radwege bezuschusst, die nicht an Kreisstraßen entlangführen und – zumindest aus Sicht der Regierung von Schwaben – in erster Linie Sache der jeweiligen Gemeinden sind. Sie ist überzeugt, dass die bisherige Förderpraxis des Landkreises rechtswidrig ist. Der Kreisausschuss sieht das zwar anders. Trotzdem hat er in seiner jüngsten Sitzung zähneknirschend den erst im Juni gefassten Beschluss zurückgenommen, die Förderung wie gehabt beizubehalten. Landrat Alex Eder will sich damit aber noch nicht geschlagen geben.

