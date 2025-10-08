Radwege: Landkreis darf Gemeinden nicht mehr unterstützen

Als Tourismus- und Gesundheitsregion und auch mit Blick auf den Klimaschutz ist dem Landkreis Unterallgäu ein gut ausgebautes Radwegenetz sehr wichtig. Deshalb hat er bislang auch überörtliche Radwege bezuschusst, die nicht an Kreisstraßen entlangführen und – zumindest aus Sicht der Regierung von Schwaben – in erster Linie Sache der jeweiligen Gemeinden sind. Sie ist überzeugt, dass die bisherige Förderpraxis des Landkreises rechtswidrig ist. Der Kreisausschuss sieht das zwar anders. Trotzdem hat er in seiner jüngsten Sitzung zähneknirschend den erst im Juni gefassten Beschluss zurückgenommen, die Förderung wie gehabt beizubehalten. Landrat Alex Eder will sich damit aber noch nicht geschlagen geben.

