„Flugzeuge sind auch nur Menschen“: Ulrich Schell geht seit 45 Jahren als Testpilot in die Luft

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Ulrich Schell nicht in die Luft geht – und das seit Jahrzehnten: Der 69-Jährige arbeitet beim Mattsieser Flugzeugbauer Grob Aircraft und ist dort seit fast 45 Jahren als Testpilot im Einsatz. Er hat die Höhen und Tiefen der von Burkhart Grob gegründeten Firma samt Insolvenz und mehrfacher Besitzerwechsel erlebt, hat durch seinen Beruf die Welt gesehen und sagt: „Flugzeuge sind auch nur Menschen.“ Mehr als 120 verschiedene davon hat er in seinem Leben kennengelernt.
Mattsies
