Dieser 69-jährige Allgäuer ist seit 45 Jahren als Testpilot im Einsatz

Mattsies

„Flugzeuge sind auch nur Menschen“: Ulrich Schell geht seit 45 Jahren als Testpilot in die Luft

Der 69-jährige Ulrich Schell testet für Grob Aircraft aus Mattsies Flieger. Und auch privat geht er gern in die Luft – mit so mancher Rarität.
Von Melanie Lippl
    Testpilot Ulrich Schell ist seit 45 Jahren bei Grob Aircraft in Mattsies im Einsatz.
    Testpilot Ulrich Schell ist seit 45 Jahren bei Grob Aircraft in Mattsies im Einsatz. Foto: Melanie Lippl

    Es vergeht kaum ein Tag, an dem Ulrich Schell nicht in die Luft geht – und das seit Jahrzehnten: Der 69-Jährige arbeitet beim Mattsieser Flugzeugbauer Grob Aircraft und ist dort seit fast 45 Jahren als Testpilot im Einsatz. Er hat die Höhen und Tiefen der von Burkhart Grob gegründeten Firma samt Insolvenz und mehrfacher Besitzerwechsel erlebt, hat durch seinen Beruf die Welt gesehen und sagt: „Flugzeuge sind auch nur Menschen.“ Mehr als 120 verschiedene davon hat er in seinem Leben kennengelernt.

