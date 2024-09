Icon Vergrößern So sah es rund ums Haus von Julia Wiest und Dominik Kuhn am 1. Juni aus. Foto: Sabine Adelwarth Icon Schließen Schließen So sah es rund ums Haus von Julia Wiest und Dominik Kuhn am 1. Juni aus. Foto: Sabine Adelwarth

Rund drei Monate ist das verheerende Juni-Hochwasser her, das auch die Marktgemeinde Dirlewang schwer getroffen hat. Bei einigen sind die Aufräum- und Sanierungsarbeiten schon beendet, doch viele haben immer noch an den Folgen zu kämpfen. So auch Julia Wiest und Dominik Kuhn, die es besonders schlimm getroffen hat.