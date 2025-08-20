Bauarbeiten für Bikepark auf Schwabenwiese starten: Pumptracks und Trails geplant

An der Mindelheimer Schwabenwiese sind die Bagger angerückt: Die Schanzenwerk GmbH baut hier eine Bikepark-Anlage. Das hessische Unternehmen hatte der Stadt ein Angebot über 470.000 Euro unterbreitet und lag damit rund 170.000 Euro unter der Kostenschätzung. Der Veloclub steuert 20.000 Euro bei, der DAV 50.000 Euro. Zieht man dann noch die Leader-Förderung in Höhe von 250.000 Euro ab, beläuft sich der Eigenanteil der Stadt auf rund 151.000 Euro.

Neben den zwei Pumptracks sind auch drei Mountainbike-Trails geplant. Die Bikearea soll somit eine Fläche von rund 5.500 Quadratmetern einnehmen.

Projekt des Bike-Parks in Mindelheim trotz mancher Bedenken gestartet

Zuvor hatten mehrere Stadträte ihre Bedenken gegenüber dem Standort ausgesprochen. Vor allem Lärmbelästigung der umliegenden Wohngebiete und die Erhaltung der Natur waren dabei ein Thema. Trotz einzelner Gegenstimmen wurde das Projekt jedoch letztendlich von der Mehrheit als positiv wahrgenommen und somit in die Wege geleitet.

Das Aussehen der Schwabenwiese wird sich von nun an sichtbar verändern. Foto: Magdalena Schamper