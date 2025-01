Einbrecher knacken Geldautomat im Kurhaus von Bad Wörishofen

Im Kurhaus von Bad Wörishofen wurde am Freitag der dort installierte Geldautomat aufgebrochen. Die Täter gingen brachial vor.

Polizeiabsperrung am frühen Freitagmorgen in Bad Wörishofens Innenstadt: Zuvor hatten Unbekannte im Kurhaus den Geldautomaten aufgebrochen. Eine offizielle Mitteilung der Polizei dazu gibt es noch nicht. Ersten Informationen unserer Redaktion zufolge drangen die Einbrecher aber wohl durch ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein. Mit brachialer Gewalt knackten sie den Geldautomaten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

-------------------------------------------------------------------------------------