Pfaffenhausen

Eine gute Nachricht, die eine halbe Million wert ist

Das Ingenieurbüro stellt die Pläne für die nächsten Schritte der Kanalsanierung in Pfaffenhausen vor und hat eine gute Nachricht, die dem Ort rund 500.000 Euro spart.
Von Melanie Lippl
    Der nächste Teil im Kanalnetz von in Pfaffenhausen wird saniert. (Symbolfoto)
    Der nächste Teil im Kanalnetz von in Pfaffenhausen wird saniert. (Symbolfoto) Foto: Alexander Kaya

    Im Herbst gibt es in Pfaffenhausen eine große Baustelle. Nach der Mühlstraße, Memminger Straße und Bahnhofstraße ist die Mindelheimer Straße dran: Auf 114 Metern Länge soll der Kanal aufgeweitet werden, zudem wird ein Drosselbauwerk installiert, um das Kanalsystem zu verbessern. Oskar Weißenberger vom zuständigen Ingenieurbüro Güthler stellte die Pläne im Marktrat vor und hatte auch eine gute Nachricht dabei, die dem Ort rund eine halbe Million Euro spart.

