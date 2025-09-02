Eine gute Nachricht, die eine halbe Million wert ist

Im Herbst gibt es in Pfaffenhausen eine große Baustelle. Nach der Mühlstraße, Memminger Straße und Bahnhofstraße ist die Mindelheimer Straße dran: Auf 114 Metern Länge soll der Kanal aufgeweitet werden, zudem wird ein Drosselbauwerk installiert, um das Kanalsystem zu verbessern. Oskar Weißenberger vom zuständigen Ingenieurbüro Güthler stellte die Pläne im Marktrat vor und hatte auch eine gute Nachricht dabei, die dem Ort rund eine halbe Million Euro spart.

