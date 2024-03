Pfaffenhausen

In Pfaffenhausen muss an vielen Stellen gebaut werden

Plus Seit 2019 hatte es in Pfaffenhausen keine Bürgerversammlung mehr gegeben - nun gab es entsprechend Nachholbedarf. Denn schließlich passiert gerade sehr viel.

Von Melanie Lippl

Es gab so einiges nachzuholen bei der Bürgerversammlung in Pfaffenhausen - schließlich hatte die letzte Veranstaltung dieser Art im Jahr 2019 stattgefunden. Bürgermeister Thomas Leinauer hatte bei seiner Premiere in der Aula viel zu erzählen über den aktuellen Stand der zahlreichen Projekte in der inzwischen 2750 Einwohner zählenden Marktgemeinde. "Die ganz große Überschrift ist: bauliche Pflichtmaßnahmen", so Leinauer. Die meisten Projekte hätten mehrere Jahre Vorlauf gehabt, nun komme einfach viel zusammen. Ein Überblick von A wie Abwasser bis Z wie Zweckverband Gewerbepark:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

