Enkeltauglich und zukunftsorientiert: Wie sich die Landwirtschaft verändert

Kaum eine Branche ist so sehr vom Wetter abhängig wie die Landwirtschaft – und gleichzeitig so stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Starkregen, Dürreperioden und Spätfrost bedeuten für viele Landwirte immer öfter unmittelbare wirtschaftliche Ausfälle. Anpassung ist überlebenswichtig, damit die Landwirtschaft klimaresistenter und damit zukunftsfähig wird. Davon ist auch Barbara Gropper überzeugt, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael Gropper einen Biohof in Pfaffenhausen führt. Im zweiten Teil unserer Serie „Klimawandel vor der Haustür“ erzählt sie vom Wandel auf ihrem Hof, enkeltauglicher Landwirtschaft und ihren Gedanken zur Zukunft der Landwirtschaft.

Spürt man heute schon den Klimawandel in der Landwirtschaft? „Auf jeden Fall!“

Barbara und Michael Gropper betreiben ihren Hof in Pfaffenhausen seit 20 Jahren und stellten 2018 auf Bio-Landwirtschaft um. Ihr Betrieb umfasst aktuell insgesamt 110 Tiere sowie Grünland und Ackerflächen, auf denen unter anderem Weizen, Gerste, Hafer, Erbsen, Bohnen und Mais wachsen. Spürt man im Alltag schon die Veränderungen durch den Klimawandel? „Auf jeden Fall“, sagt Gropper bestimmt.

Die deutlichste Veränderung sei die Verschiebung der Vegetationszeit. „Als ich klein war, war spätestens zu Allerheiligen Schluss mit Grünfutter. Vergangenes Jahr haben wir am 20. November das letzte Mal gemäht“, erzählt Michael Gropper. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt diese Entwicklung anhand der Forsythie: Wo sie früher meist Anfang April blühte, ist das heute schon Ende Februar der Fall.

Doch die längere Wachstumszeit hat nicht nur Vorteile für die Landwirte. Viele Kulturen, die im Winter ausgesät werden – zum Beispiel Raps oder Winterweizen – benötigen niedrige Temperaturen als Wachstumsreiz. Wenn es im Winter dauerhaft mild bleibt, bleibt dieser Kältereiz aus. Gleichzeitig kann Spätfrost empfindliche Pflanzen treffen, die durch den frühen Austrieb schon weiterentwickelt sind – so sei es bei den Obstbäumen in diesem Jahr gewesen.

Barbara Groppers Ziel ist die „enkeltaugliche Landwirtschaft“

Barbara Gropper will auf diese Herausforderungen mit neuen Ideen reagieren. Ihr Ziel ist eine „enkeltaugliche Landwirtschaft“, darüber spricht sie auch auf Instagram. Auf ihrem Biohof probieren sie deshalb immer wieder neue Sorten und Techniken aus. In diesem Jahr durften drei Sorten in einer „ganz besonderen WG“ zusammenziehen: Ackerbohne, Hafer und Leindotter. „Drei völlig verschiedene Pflanzen, die sich gegenseitig helfen, statt sich zu behindern“, erklärt Gropper. Die Ackerbohne bringe Stickstoff in den Boden, der Hafer gebe Struktur und Halt, Leindotter schütze den Boden und sei gut gegen Unkraut.

Reinkulturen würden nur bestimmte Bodenlebewesen bevorzugen, zudem seien sie anfälliger für Erosion. So eine WG sei deshalb auch schon besser gegen Dürre oder Starkregen gewappnet. Doch nicht jeder Versuch ist sofort ein Erfolg: Der Leindotter wuchs in diesem Jahr schlecht, Sojabohnen überzeugten ebenfalls nicht. Doch die Bereitschaft zum Ausprobieren bleibt – und mit Wintererbsen hat sich zum Beispiel eine Kultur gut bewährt. Künftig will Gropper gerne auch Hirse anbauen, denn die Pflanze gilt als trockenheitsresistent und liebt Wärme.

Für reine Monokulturen wie heute häufig beim Mais, der zudem lange subventioniert wurde, sieht Barbara Gropper langfristig wenig Zukunft. Durch die Zunahme von Extremwetter wird Vielfalt zum zentralen Thema in der Landwirtschaft.

60-Ernten-Theorie: Wie werden die Böden wieder fitter?

„Wir haben zwei Kinder und wollen denen die Erde ja nicht kaputter hinterlassen, als wir sie betreten hatten“, sagt Gropper. Das sei auch einer der Grundgedanken gewesen, der den Prozess zu einer Bio-Landwirtschaft anregte. Sie wollen ihren Kindern eine noch funktionierende Landwirtschaft hinterlassen können. Laut der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO ist nämlich der heutige Zustand der Böden schon so kritisch, dass die Bodenqualität nur noch für 60 Ernten ausreichen könnte – das entspricht 30 Jahren. Doch dagegen kann etwas getan werden: Mischkulturen, Winterbegrünung und biologische Landwirtschaft seien wichtige Faktoren.

Die Kühe auf dem Biohof Gropper hinaus auf die Weide, im Sommer allerdings nur noch nachts, wenn es kühler ist.

Doch nicht nur die Grünflächen und Äcker, auch Harriet, Ginny und Co. – die Milchkühe auf dem Gropperhof – spüren schon heute Auswirkungen des Klimawandels. 2024 hatten sie hier erste Verdachtsfälle der Blauzungenkrankheit auf ihrem Hof. Diese wird durch Gnitzen übertragen, also Insekten, die sich bei höheren Temperaturen wohler fühlen. Im Gegensatz zu den Kühen: „Kühe mögen Temperaturen zwischen 4 und 15 Grad Celsius – alles darüber ist Stress für die Tiere.“ Auch wenn Barbara Gropper dafür schon komische Blicke erntete, sind ihre Kühe im Sommer tagsüber deshalb im Stall. Nachts, bei kühleren Temperaturen, gehen die Tiere auf die Weide. „Die wollen sogar freiwillig rein“, versichert Gropper. „Wenn es noch wärmer wird, muss man sich umschauen. Da gibt es dann Möglichkeiten wie Ventilatoren oder Kuh-Duschen.“

Das Hochwasser sei für den Biohof Gropper ein schwerer Einschnitt gewesen

Auf einer Weide für die Jungtiere außerhalb des Orts brachten sie inzwischen auch ein Sonnensegel an, damit die Kühe mehr Schatten zur Verfügung haben. Beim Vorbeilaufen deutet Gropper auf die Weide nebenan: Dort standen im vergangenen Mai die Jungtiere, als das Hochwasser auch bei ihnen im Ort zuschlug. Innerhalb von wenigen Stunden seien von fünf Hektar Fläche gerade mal 400 Quadratmeter nicht überschwemmt gewesen. Die Tiere konnten sie in Sicherheit bringen, dennoch gab es enorme Ausfälle: „Die Flächen haben wir danach abgemäht und alles weggeworfen. Da lagen teilweise 50 Zentimeter große Fische drauf. Das Jahr war nicht schön.“

Diesen Fisch haben die Groppers nach dem Hochwasser im Mai/Juni 2024 auf ihrem Feld gefunden.

Was Gropper Sorgen bereitet: Sie merke jetzt schon, dass solche Extremwetterereignisse in den vergangenen Jahren mehr geworden sind. „2002 hieß es damals schon, das war ein Jahrhunderthochwasser. Und dann kam 2024.“ Auch lange Hitze- und Dürreperioden würden häufiger auftreten. Doch perfekt darauf vorbereiten könne man sich als Landwirt sowieso nicht. Wichtig sei es, dass noch mehr Landwirte umdenken würden, und die Branche zukunftsfähiger gestalten. „Manche sagen immer noch, schlechtes Wetter gab es immer schon. Das Klima im Allgäu ist rau“, erzählt Gropper. Aber das stimmt nicht: Das Klima hat sich auch im Unterallgäu schon verändert.