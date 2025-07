Begegnungen auf Augenhöhe: Künstlerin zeichnet Tiere aus der Region

Es ist nach 2021 ihre zweite Ausstellung im Mindelheimer Salon: Die Mindelheimer Künstlerin Anna Prim, die seit vielen Jahren schon Mitglied im Kunstverein ist und heute in Markt Rettenbach lebt, zeigt eine Auswahl ihrer Ansichten von Tieren, die in der Region beheimatet sind. „Das Tier in Strich und Farbe“ lautet der Titel der Ausstellung.

Ein besonderer Blick auf die heimische Tierwelt im Mindelheimer Salon

Tiere gehören von jeher zu ihren Lieblingsmotiven. Während es früher darum ging, das Düstere und Dunkle im Tierwesen abzubilden und damit eine gewisse Zerbrechlichkeit einzufangen, geht es ihr inzwischen vor allem um die Beständigkeit des Motivs an sich, eine Beständigkeit, die ihr Halt gibt. „Unsere heimische Tierwelt, vielleicht in Teilen gefährdet, aber eben doch fester Bestandteil unseres Lebens, ist einfach immer da. Faszinierend und dabei sehr normal, wo alles andere eher verunsichert“, sagt sie und fügt hinzu, dass sich ihr Leben und ihre Einstellung zur Bedeutung der Dinge an sich durch ihren Sohn und die bevorstehende Geburt ihres zweiten Sohnes grundlegend geändert habe, alles fokussiert sich auf das Wesentliche. Auch ihre Kunst hat sich geändert, nicht nur der Blick auf ihre Motive, sondern auch die Herangehensweise.

Die Unterallgäuer Künstlerin arbeitet mit Materialien aus dem Alltag

Sie arbeitet gern mit einfachem Material, Stifte und Farben, die aus dem Alltag kommen, Bleistift und Wachskreide, die sanfte Farbakzente in die flirrenden Tierskizzen bringt. Vielfach wirken die Tiere wie herausgelöst aus der Welt. Der Fuchs etwa, der sich in wenigen präzisen Strichen und zarten Farbakzenten entfaltet, lebt auf weißem Grund. Prims Tiere sind nicht verborgen in ihrem Schutzraum Wald, sie sind mitten in unserer Welt. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und vielleicht entsteht dadurch bei manchen Betrachtern ein Reflex des Beschützen-Wollens.

Aktuell malt Prim – auch aus praktischen Zeitgründen – gern mit Kugelschreiber, betörend schöne Annäherungen an unsere tierischen Mitlebewesen. Das Besondere am Kugelschreiber liegt für Prim in der nicht zu erwartenden Präzision, die sie schaffen kann. Ein Alltagsgegenstand, der in ihrer Hand plötzlich zu filigranen Strichen in der Lage ist. „Ich versuche, mit jeder Zeichnung mehr Feinheiten zu erreichen, mehr Genauigkeit und auch optische Täuschungen!“ Das sei gleichzeitig die große Herausforderung, denn manchmal klumpt der Kuli, der Farbauftrag variiert und korrigieren können man ohnehin nicht. 15 Bilder sind in der aktuellen Ausstellung zu sehen, die meisten im kleinen Format von 9x15 bis 20x30 Zentimetern, kleine Studien von heimischem Wild, Frischlingen, Rehen, Enten oder Füchsen.

Die Ausstellung „Das Tier in Strich und Farbe“ kann bis zum 27. Juli immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr besucht werden.