Tausende kommen zum großen Flohmarkt nach Irsingen

Die Welt ist voller Kuriositäten. So sahen dies auch die vielen Tausend Besucher, die sich am Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ auf dem Bayerischen Flohmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld zwischen Buden und Ständen drängten. Schon am frühen Morgen herrschte Ausnahmezustand: Auf der Jagd nach Schnäppchen wurde gefeilscht, was das Zeug hielt. Kunst und Krempel wechselten für ein paar Euro den Besitzer und zwischen all dem Trödel fand sich mitunter eine echte Rarität.

Sieben Stunden Anreise für den bayerischen Flohmarkt in Irsingen

So hatte Edeltraud Brandenstein aus Edertal – sie reiste sieben Stunden an – unter anderem handbemalte Metalltiere im Angebot. Sie verkaufte „alles, was man nicht braucht, aber das Zuhause schöner macht“. Karin Wiedemann und Christian Kohler aus Nassenbeuren hingegen warben mit dem Spruch „Alles, was wir nicht haben, brauchen Sie auch nicht“ für ihr Sammelsurium an Antiquitäten. Wer sich ins Getümmel des Flohmarktes stürzen will, hat dazu noch an diesem Wochenende, 16. und 17. August, von 6 bis 18 Uhr Gelegenheit.

