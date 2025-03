17 Bänkle zum „Zamkommen“ und Zamfahren“

17 Bänke – viele Möglichkeiten: In Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen und Salgen werden gerade Ratsch- und Mitfahrbänke aufgebaut und ausgewiesen. Das Ziel dahinter: Die Menschen in der Region „zam“ zu bringen, sei es für ein Gespräch oder um gemeinsam an ein Ziel zu kommen. Dahinter steckt – der Name verrät es bereits – die ILE Zam, ein interkommunales Projekt, das von Staat und Kirche ins Leben gerufen wurde.

Bei einem Pressetermin am Salgener Bänkle direkt neben dem Rathaus stellten Ulrike Daufratshofer von der ILE, Salgens Bürgermeister Roland Hämmerle sowie Gemeindereferent Tobias Aurbacher und Pfaffenhausens Markträtin Stephanie Albrecht das Konzept hinter den Bänken vor. Angetrieben hatte das Projekt Birgit Nägele, die andere mit ihrer Idee begeistert hatte.

Ein Schild an der Mitfahrbank zeigt an, wohin man mitgenommen werden möchte

„Zamkommen und Zamfahren“, das ist das Motto der Bänke, wie Ulrike Daufratshofer erklärt. Denn 17 Bänke haben gleich eine doppelte Funktion: Man kann sich dorthin setzen, um zu signalisieren, dass man offen ist für ein Gespräch. Oder man zeigt damit, dass man mitgenommen werden möchte – wohin, das kann man am nebenstehenden Schild mithilfe einer Hand einstellen, deren Daumen dann aufs Ziel zeigt.

Die Idee zu diesen Bänken war rasch geboren, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Wo kann man solche Bänke aufstellen? Aus welchem Material sollen sie sein, damit man gern darauf sitzt? Wo ergeben sie überhaupt Sinn? Wie regelt man das ganze Projekt? Und wie nennt man die Bänke? Zahlreiche solcher Fragen wurden in der Arbeitsgemeinschaft der Ile Zam, aber auch in zwei Bürgerbeteiligungen in Unterrieden und Schöneberg beantwortet. Die Bänke liegen nun möglichst zentral und an einer gut frequentierten Straße, an der sie gut sichtbar sind, wo man aber auch gut mit dem Auto halten kann. Die Bänke aus Lärchenholz, die pro Stück rund 750 Euro kosten und von einem Bauhofmitarbeiter gebaut wurden, werden über das Regionalbudget gefördert, also vom Amt für Ländliche Entwicklung und den Landwirtschaftsministerien von Bund und Freistaat.

Regularien für die Nutzung der Bänke gibt es bewusst nicht: Alles basiert auf Freiwilligkeit, betonen die Verantwortlichen, eine Haftung könne die ILE nicht übernehmen. Man müsse niemanden mitnehmen, den man nicht mitnehmen wolle, und man müsse auch nicht in ein Auto einsteigen, in das man nicht einsteigen wolle. Was Kinder und Jugendliche betrifft, liege die Verantwortung bei den Eltern, erklärt Ulrike Daufratshofer. Sie sollten mit ihrem Nachwuchs vorab darüber sprechen und klären, ob Mitfahren in Ordnung sei oder nicht.

Einfach mal auf die Bank setzen, innehalten, miteinander ratschen

Die Verantwortlichen des Projekts gehen davon aus, dass die Bänke erst einmal zum Ratschen „getestet“ werden. Und das soll auch so sein. „Oft hat man ja gar keine Zeit mehr, miteinander zu schwätzen“, sagt Roland Hämmerle. Stephanie Albrecht ergänzt, dass es auch im Alltag einfach mal guttun könne, zu verweilen, sich einen Moment hinzusetzen und innezuhalten. Und so mancher freut sich sicher auch, wenn er bei einem kleinen Spaziergang eine Verschnaufpause einlegen kann.