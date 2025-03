Schließung steht fest: Keine Hoffnung mehr für den UPM-Standort Ettringen

Zuletzt hatte Ettringens Bürgermeister Robert Sturm (CSU) noch einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer für eine mögliche Zukunft der Papierproduktion am Standort Ettringen - doch wie jetzt in einem Schreiben des Rathauschefs an unsere Redaktion deutlich wird, sieht auch Sturm inzwischen keine Chance mehr, die Schließung des UPM-Werks in Ettringen zu verhindern: „Der Gemeinderat Ettringens nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Schließung des Papierwerks durch den finnischen Konzern UPM als autonome Entscheidung der Firmenleitung nicht mehr zu verhindern ist. Diese Entscheidung stellt einen schweren Schlag für die 235 betroffenen Arbeitnehmer und ihre Familien sowie für die wirtschaftliche Struktur unserer Gemeinde dar“, so Sturm.

Ettringens Bürgermeister hofft jetzt auf einen Sozialplan für die UPM-Beschäftigten

Sturm wünscht sich jetzt, dass zumindest ein „beiderseitig verträglicher Sozialplan für die Beschäftigten“ erarbeitet wird, um neue Beschäftigungsperspektiven in der Region zu vermitteln. Dazu zählen für ihn unter anderem frühzeitige Unterstützung bei der Jobsuche, etwa durch Qualifizierungsprogramme und Umschulungsangebote, eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises und eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises mit dem Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit.

Robert Sturm, Bürgermeister von Ettringen. (Archivfoto) Foto: Hartmann

Die Gemeinde Ettringen möchte sich dafür einsetzen, ein „nachhaltiges Nachnutzungskonzept für den Standort“ anzustreben. Sturm richtet einen Appell an Firmen, die interessiert sind, Beschäftigte der Firma UPM zu übernehmen: „Wenden sich bitte an die mailadresse info.ettringen@upm.com“, so der Ettringer Bürgermeister. (mz)