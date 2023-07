Ettringen

14:40 Uhr

Schließung in Plattling macht am UPM-Werk in Ettringen Sorgen

Am Standort in Ettringen werden bei UPM in der Papierfabrik Lang unter anderem auch Rollendruckpapiere hergestellt.

Plus Der Papierkonzern UPM schließt sein Werk in Niederbayern. Das hat wohl keine direkten Auswirkungen auf den Standort in Ettringen. Der Werkleiter hat trotzdem Bedenken.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Der Stellenabbau beim Papierhersteller UPM geht weiter: Zum Jahresende soll das UPM-Werk in Plattling geschlossen werden, was 401 Beschäftigten den Job kosten wird. Bereits im April hatte UPM bekannt gegeben, dass am Standort Schongau eine Papiermaschine stilllegt und 135 Arbeitsplätze abgebaut werden. Auch im österreichischen Steyrermühl wurden Stellen abgebaut. Die so entstehenden Kapazitäten sollten in das UPM-Werk nach Ettringen verlagert werden. Wie geht es jetzt weiter?

Wolfgang Ohnesorg leitet das UPM-Werk in Ettringen seit 2016. Mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Papierhersteller einer der größten Arbeitgeber im Unterallgäu. Foto: Upm

Die Schließung des Werks in Plattling hat, wenn überhaupt, nur sehr geringe Auswirkungen auf den Standort Ettringen, wie Wolfgang Ohnesorg, der als Werkleiter für die UPM-Standorte in Ettringen und Schongau, auf Anfrage unserer Redaktion versichert. Er selbst sehe die Schließung des Plattlinger Werkes mit sehr gemischten Gefühlen, immerhin war er vor seinem Wechsel nach Ettringen sechs Jahre bei UPM in Plattling und kennt viele der Beschäftigten dort: „Das ist keine schöne Geschichte“, so Ohnesorg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen