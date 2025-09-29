Icon Menü
Frauen in der Landwirtschaft: Innovation und Engagement auf dem Viehweidhof

Hausen

Frauenpower auf dem Hof: Sie bringen frischen Wind in den Kuhstall

Frauen spielen in der modernen Landwirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Drei Beispiele vom Viehweidhof bei Hausen.
Von Jana Krumm
    Hannah Schellenberger, Madlen Merk und Valerie Thierer (von links) arbeiten auf dem Viehweidhof bei Hausen. Längst ist die Landwirtschaft keine Männerdomäne mehr.
    Hannah Schellenberger, Madlen Merk und Valerie Thierer (von links) arbeiten auf dem Viehweidhof bei Hausen. Längst ist die Landwirtschaft keine Männerdomäne mehr. Foto: Jana Krumm

    Die Landwirtschaft ist heute vielfältiger denn je. Traditionelle Strukturen werden aufgebrochen, die Zukunft wird geprägt durch Technologie, Innovationsgeist, Nachhaltigkeit oder Social Media. Eine zentrale Rolle spielen dabei Frauen, denn dieses Berufsfeld ist längst kein rein männliches mehr. Sie bringen frischen Wind in die Brache und ihre Arbeit ist mindestens so professionell und erfolgreich, wie die ihrer männlichen Kollegen.

