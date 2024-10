TSV Markt Wald verpasst Auswärtssieg in Mindelheim

Während der TSV Mindelheim II auf der Torhüterposition kreativ werden musste, da sämtliche etatmäßige Keeper ausgefallen sind, traten die Gäste vom Aufsteiger TSV Markt Wald nahezu in Bestbesetzung an. Nach verhaltenem Beginn beiderseits forcierten die Markt Walder bald ihr Spiel nach vorn - und wurden früh belohnt.

Markt Walds Ziel war es, das torgefährliche Sturmduo Daniel Kriger und Niklas Urbin in Szene zu setzen. Und bereits nach zehn Minuten stach dieser Trumpf auch: Einem flotten Angriff der Gäste über rechts folgte der genaue Querpass in die Mitte. Dort stand Niklas Urbin genau richtig und schob den Ball an Luka Pejic, der das Mindelheimer Tor hütete, vorbei zum 0:1 in die Maschen. Besonders verwunderlich war dies allerdings nicht: Die Mindelheimer hatten anfangs eine sehr offensive Ausrichtung gewählt, was natürlich gewisse Risiken im Abwehrbereich einschloss.

Mindelheims Ersatzkeeper macht eine gute Figur

So entwischte Stürmer Daniel Kriger nach etwa 20 Minuten recht einfach der Mindelheimer Defensive. Seinen wuchtigen Abschluss von der Strafraumgrenze aus lenkte Goalie Luka Pejic gerade noch über die Latte. Dennoch ließen sich die Hausherren nicht aus ihrem Konzept bringen. Das Heimteam setzte weiterhin auf Kombinationen in den eigenen Reihen.

Mindelheims Keeper Luka Pejic (blaues Trikot) verhinderte mehrfach einen zweiten Gegentreffer. Foto: Robert Prestele

Dies bescherte den Gastgebern dann eine nahezu gleiche Möglichkeit zum Treffer, wie zuvor den Gästen bei der Führung. Einem Angriff über rechts folgte der Querpass in die Mitte. Der Abschluss jedoch war zu zentral, um Gäste-Keeper Dominik Oberhoffner vor Probleme zu stellen. So ging es mit dem 0:1 in die Pause. Diese Führung war für die Gäste aufgrund der Spielanteile des ersten Abschnitts auch nicht unverdient.

Im zweiten Durchgang vepasst Markt Wald die Entscheidung

Zumal es nach dem Wiederanpfiff lichterloh im Mindelheimer Strafraum brannte. Gleich mehrfach verhinderten Abwehrspieler in letzter Sekunde den zweiten Treffer der Gäste. Dann aber zeigte Mindelheim II ein anderes Gesicht. Insbesondere im Mittelfeld gewann das Heimteam mehr und mehr Übergewicht. Dies führte zwangsläufig zu Tormöglichkeiten.

Beispielsweise für Angreifer Lamin Sillah nach einer Stunde, als der Ausgleich nur noch Formsache zu sein schien. Frei im Fünfmeterraum konnte er eine Hereingabe aber nicht richtig kontrollieren. So segelte das Leder aus nur etwa vier Metern über den Kasten. Mindelheim ließ jedoch nicht locker und drängte auf den Ausgleich. Von gelegentlichen Kontern Markt Walds abgesehen waren die Hausherren in der zweiten Hälfte nun das dominantere Team.

Mindelheims Reserve belohnt sich kurz vor Schluss

Und sie belohnten sich: Eine Minute vor dem Spielende war Mindelheims Anel Junuzovic im gegnerischen Sechzehner nicht vom Ball zu trennen. Trotz harter Bedrängnis versenkte er den Ball aus etwa elf Metern in den Markt Walder Maschen zum Ausgleich. Ein so später Gegentreffer mag für die Gäste ärgerlich sein, auf das gesamte Spiel gesehen ist die Punkteteilung jedoch für beide Seiten angemessen.

Eine Minute vor dem Abpfiff erzielte Anel Junuzovic (graues Trikot/Nr. 10), trotz Bedrängnis, den Ausgleich für Mindelheim. Foto: Robert Prestele

„Auf beiden Seiten gab es Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Und so geht das Unentschieden dann schon auch in Ordnung“, meinte Heim-Trainer Max Weglehner nach der Partie. Ähnlich sahen es auch die Gäste: „Mit dem Unentschieden kann man letztlich schon gut leben. Wir hatten zwar Möglichkeiten für den zweiten Treffer, aber Mindelheim war auch gut dabei und deshalb bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft durchaus zufrieden“, sagte Markt Walds Coach Werner Mayer.

So haben sie gespielt:

TSV Mindelheim II Pejic, Mesic, Sigvist, Drexel, Bennani, Reischl, Fischer, Beigl, Vogt, Sillah, Engin, Rupp, Junuzovic, Meister

TSV Markt Wald Oberhoffner, Zaha, Schnatterer, Lutz, Urbin, Seifert, Koc, Hörtrich, Kriger, Reissner, Klaus, Haab, Jannetti

Tore 0:1 Niklas Urbin (10.), 1:1 Anel Junuzovic (89.)

Zuschauer 60

Schiedsrichter Erdal Diri