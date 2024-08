Gemeinderat Kammlach debattiert über neue Freiflächen-PV-Anlage an der A96

Noch Informationsbedarf sieht der Gemeinderat Kammlach bei einer geplanten Freiflächen-PV-Anlage an der A 96. Der Bauherr wurde nun zu der nächsten Gemeinderatssitzung im September eingeladen. Die Wetterkapriolen werden den Rat ebenfalls immer öfter beschäftigen. In der jüngsten Sitzung wurde über ein Bauvorhaben in der Überschwemmungszone der Kammel sowie diverse Schäden an den Straßen diskutiert.

Auf rund 200 Metern will eine Firma aus Nürnberg entlang der A96 östlich des Parkplatzes Kammlachtal bauen. Die Module werden aber nicht in einem Stück, sondern in acht verschiedenen Parzellen aufgebaut. Wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini vor dem Rat erklärte, sei sie schon seit Längerem mit dem Unternehmen in Kontakt. Mehrmals habe sie versucht, einen Termin zu vereinbaren, da noch einige Dinge zu klären seien.

Kammlach: Gemeinderat diskutiert über PV-Anlagen und Bauvorhaben

Nun sei von dem Unternehmen ein Bauantrag eingereicht worden. Es handele sich um ein privilegiertes Bauvorhaben. Wenn der Gemeinderat diesen Antrag nicht behandelt, dann werde das gemeindliche Einvernehmen vom Landratsamt ersetzt. Deshalb schlug sie vor, dem Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern, damit die Gemeinde ihre Interessen durchsetzen könne. Es gehe dabei um Dinge wie Grunddienstbarkeiten und zu schließende Verträge. Gemeinderat Christoph Klus bemängelte, dass die Angelegenheit nun doch schon sehr lange auf der Tagesordnung stünde. Die Bürgermeisterin blieb bei ihrer Darstellung, dass das Unternehmen bei der Terminfindung bisher keine Eile gezeigt habe. Gemeinderat Andreas Suiter hat grundsätzlich Bedenken gegen die Bebauung von landwirtschaftlichen Flächen mit PV-Anlagen. „Wir reden nur über Strom für den Kühlschrank, ob aber etwas hineinkommt, ist uns egal.“ Schließlich wurde das gemeindliche Einvernehmen gegen zwei Stimmen nicht erteilt.

Auch dauerte die Behandlung von zwei Bauanträgen doch etwas länger. Ein Bauherr möchte in der St. Johann-Straße ein Wohnhaus errichten. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass ein Großteil der Fläche im Überschwemmungsgebiet liege. Sie schlug vor, vor einer abschließenden Behandlung eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes einzuholen. Dieser Antrag wurde gegen eine Stimme angenommen. Eine längere Debatte löste auch der Antrag auf Nutzungsänderung einer Werkstatt aus. Dort sollen Wohnungen sowie ein Balkon und eine größere Gaube entstehen. Mit Verärgerung nahm das Gremium zur Kenntnis, dass die Bauarbeiten eigentlich größtenteils schon abgeschlossen seien. Wie Steudter-Adl Amini erklärte, sei der Bauherr nun vom Landratsamt aufgefordert worden, einen Bauantrag einzureichen. Ratsmitglied Raphael Schwab wollte wissen, ob das Vorgehen der Bauherren nicht „sanktionsfähig“ sei. Die Bürgermeisterin meinte, der Gemeinderat habe nur darüber zu entscheiden, ob die Erschließung für Wasser, Kanalisation sowie die Zufahrt gesichert seien und ob die Zahl der notwendigen Parkplätze vorhanden sei. Da diese Forderungen im Bauantrag geregelt waren, stimmte das Gremium dem Antrag einstimmig zu.

Der starke Regen hat in Kammlach Straßen beschädigt

Mehrere Räte berichteten von Straßenschäden im Außenbereich, die durch den starken Regen der vergangenen Wochen verursacht worden sind. Die Bürgermeisterin kündigte an, dass man sich im Herbst mit den Folgen des Hochwassers noch intensiv auseinandersetzen wolle. Und zum Schluss kündigte die Bürgermeisterin an, dass der neue Kinderspielplatz offiziell am 7. September eingeweiht werde.