Großzügige Spenden beim Frühschoppen

Der Spenden-Frühschoppen zur Sanierung der St. Peter und Paul-Kapelle in Irsingen lockte bei „Kaiserwetter“ gut 200 Gäste, musikalisch unterhalten von der Blaskapelle Irsingen. Landrat Alex Eder und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (beide Freie Wähler) standen am Grill und am Zapfhahn. Das gemeinsame Ziel war, einen wesentlichen Beitrag für die noch fehlenden Gelder zur Sanierung der Kapelle zu erzielen. Dank zahlreicher Spenden von Firmen, Gewerbetreibenden und Privatpersonen wurde auch die aufgestellte Spendenbox gut befüllt. Der Gesamterlös aus dem Spenden-Frühschoppen für die Sanierung der Kapelle betrug am Ende knapp 5000 Euro. Darüber freuten sich (von links): Landrat Alex Eder, MdL Bernhard Pohl, Marktrat Josef Vogel und Türkheims Pfarrer Martin Skalitzky. Foto: Anton Frei

