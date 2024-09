Die Zukunft der Zollhauskapelle ist gesichert

Die kleine Zollhauskapelle St. Peter und Paul in Unter-Irsingen hat lange warten müssen, ehe ihre Renovierung jetzt starten darf. Wasserschäden an den Außenmauern, ein undichtes Turmdach und verfaulte Balken unter der Empore – der Zahn der Zeit hat heftig an der seit 1919 denkmalgeschützten Kapelle genagt. Der Irsinger Marktgemeinderat Josef Vogel (Freie Wähler) hat sich seit Langem für die Sanierung der Zollhauskapelle starkgemacht. Vor kurzem wurden nun endlich die geschätzten Kosten von 85.000 Euro für eine notwendige Renovierung genehmigt. Von der Diözese Augsburg gibt es 51.000 Euro.

