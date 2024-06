Bad Wörishofen

18:15 Uhr

Wer muss für den Hochwasserschutz am Waldsee Bad Wörishofen zahlen?

Plus Bei der Hochwasser-Katastrophe am Ende der Pfingstferien drohte ein Dammbruch am Waldsee mit fatalen Folgen für die Innenstadt. Ein Brief aus dem Jahr 2002 wird jetzt wichtig.

Von Karin Donath

Die Hochwasser-Katastrophe am letzten Wochenende der Pfingstferien hat einmal mehr deutlich gemacht, dass der Hochwasserschutz in der Kneippstadt noch längst nicht abgeschlossen ist. Immer wieder im Fokus steht dabei der Waldsee, bei dem seit Jahren Uneinigkeit darüber herrscht, wer welche Maßnahmen finanzieren muss. Ein Schreiben der Stadt Bad Wörishofen könnte nun für Klarheit sorgen.

Aktuell sind im Haushalt 2024 der Stadt Bad Wörishofen für den Hochwasserschutz 80.000 Euro eingestellt, 2025 sind es 1.040.000 Euro und 2026 stehen dort 1.030.000 Euro. Wie Paul Gruschka (FW) unserer Redaktion mitteilte, fand er es erstaunlich, dass im Haushalt 2024 für die Sanierung des Waldseedamms 190.000 Euro vorgesehen sind. Erst bei den Haushaltsberatungen hätten die Ratsmitglieder auf Nachfrage bei Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) erfahren, dass aufgrund einer neuen Rechtslage die Stadt jetzt für dieses Gewässer dritter Ordnung zuständig sein soll. Eine Nachfrage beim Landratsamt ergab, dass sich die Rechtslage – in dem Fall das Bayerische Wassergesetz - nicht geändert habe und wie folgt darstelle: „Eine Unterhaltungsmaßnahme an einem Gewässer 3. Ordnung muss der Eigentümer zahlen - also zum Beispiel einer Dammsanierung, bei der keine Veränderung vorgenommen wird. Eine notwendige Ausbaumaßnahme, wie beispielsweise Dammerhöhung oder -verbreiterung, soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, muss die Gemeinde zahlen. Diese kann wiederum Beiträge vom Eigentümer verlangen“, so Eva Büchele von der Pressestelle des Landratsamtes.

