Da frieren ja die Hühner

Vor Kurzem habe ich Sie an dieser Stelle ja bereits darauf eingeschworen, dass der kommende Winter hart wird. Untrügliche Anzeichen dafür schienen meinem Kollegen und mir der intensive Fellwechsel meines Katers und die Unmenge an Nüssen, die heuer von den Bäumen fallen und einer Bauernregel zufolge auf einen strengen Winter hindeuten. Nun möchte ich das alles nicht in Zweifel ziehen, denn gerade Bauernregeln gründen ja auf jahrhundertelanger Erfahrung. Aber wenn ich mir unsere Hühner so anschaue, hoffe ich, dass unsere Prophezeiung falsch ist. Denn zwei der Damen sind derzeit in der Mauser und ihrer flauschigen Puschel-Unterhosen weitgehend verlustig gegangen. Auch an der Brust hat sich das Gefieder sichtbar gelichtet und wirkt nicht so, als würde es bald wieder nennenswert wärmen. Vielleicht wird es also doch nicht so wahnsinnig kalt – oder die extrawarmen Daunen wachsen auch extraschnell und der Kollege, ich und die Bauernregel behalten doch noch recht.

