Ja, spinn ich?

Neulich habe ich an dieser Stelle über unsere achtbeinige Mitbewohnerin geschrieben und dabei auch den Spruch mit den Spinnen am Morgen und den Spinnen am Abend erwähnt. Warum Spinnen je nach Tageszeit mal mehr, mal weniger Glück bringen sollten, erschloss sich mir zwar nicht so ganz, aber gut: Welches Sprichwort ist schon perfekt? Nun aber muss ich für Aufklärung sorgen, herzlichen Dank in diesem Zusammenhang an MZ-Leserin Marianne Bucher aus Mindelheim, die mit ihrer E-Mail entscheidend dazu beigetragen hat!

Denn anders als viele Menschen (inklusive mir!) fälschlicherweise denken, geht es bei der Redewendung gar nicht um Spinnen. Also nicht um DIE Spinnen. Sondern um DAS Spinnen. Wer in früheren Zeiten arm war, musste schon frühmorgens spinnen, damit er damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen konnte – Kummer und Sorgen hatten solche Menschen meist zuhauf. Anders jedoch Frauen, die finanziell besser gestellt waren: Sie setzten sich gern am Abend ans Spinnrad, das Spinnen war für sie ein schöner Zeitvertreib in geselliger Runde, eben erquickend und labend.

Spinnen gibt‘s übrigens allerhand in unserer Sprache: Man ist sich spinnefeind, manche Menschen haben lange, dünne Spinnenarme oder -beine, die Spinne spinnt ihre Fäden zum Netz und „gesponnen“ hat man laut Duden früher auch, wenn man eine Strafe in einer Haftanstalt verbüßen musste (denn auch dort wurde am Spinnrad gesponnen). Von Obelix ist die Aussage „Die spinnen, die Römer!“ überliefert, anderswo „spinnt der Beppi“. Zusammenfassend lässt sich sagen: Jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise.