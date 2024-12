Ist das Klausentreiben noch zeitgemäß? Das sagen die Türkheimer

Noch ist es fast gespenstisch ruhig in der Maximilianstraße in Türkheim. Doch nur wenige Sekunden später durchbricht das Klingeln großer Kuhglocken die angespannte Stille. Wie auf Kommando beginnen Kinder und Jugendliche zu schreien und in die entgegengesetzte Richtung zu rennen. Da sieht man die mit Fellen und Hörnern aufwendig kostümierten Klausen auch schon kommen. Der Brauch des Klausentreibens hat eine jahrzehntelange Tradition in Türkheim. Während die Veranstaltung für manche ein Highlight des Jahres ist, empfinden andere den Brauch als zu brutal oder kritisieren wiederum die inzwischen strengen Auflagen. Wir haben uns am Donnerstagabend beim Klausentreiben in Türkheim umgehört, was die Anwohner, Teilnehmer, Sicherheitskräfte und der Verein selbst von der Zukunft ihres Vereins denken.

