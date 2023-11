Unterallgäu

18:00 Uhr

Häusliche Gewalt: Sohn soll Mutter bedroht und geschlagen haben

Plus Ein 38-Jähriger steht wegen häuslicher Gewalt gegen seine Mutter vor Gericht. Nach der Aussage der Mutter hat die Richterin jedoch wenig Anlass zur Verurteilung.

Von Benedikt Dahlmann

Es ist wie so oft bei Fällen von häuslicher Gewalt: ein Mann wird gewalttätig, bedroht oder schlägt eine Frau, die erstattet Anzeige, doch bis das Verfahren vor Gericht landet, haben sich die Parteien wieder ausgesöhnt, sodass das Opfer nicht mehr gegen den Täter aussagen möchte. So auch bei dem Verfahren, das nun am Memminger Amtsgericht verhandelt wurde. Der Unterschied: Das Opfer ist nicht die Lebensgefährtin, sondern die Mutter des Täters.

Kurz nachdem die Mutter in den Zeugenstand gerufen wurde, war das Ergebnis des Prozesses bereits mehr oder weniger absehbar: "Ich möchte keine Angaben machen. Er hat sich positiv verändert. Er ist in ärztlicher Betreuung, er nimmt seine Tabletten und wir sprechen über seine Krankheit. Er ist der Sohn, den ich mir immer gewünscht habe." Und weiter sagte sie: "Ich möchte ihm helfen, ich bin ja seine Mutter." Auch der Sohn hatte zuvor fast keine Angaben gemacht - mit einer Ausnahme.

