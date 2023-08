Kaufbeuren

13:30 Uhr

Vergewaltigung in Kaufbeuren: Jugendlicher Serientäter muss in Haft

Am Busbahnhof in Kaufbeuren soll der Jugendliche die 13-Jährige zum Geschlechtsverkehr gewzungen haben.

Plus Ein Jugendlicher soll auf der Toilette des Kaufbeurer Busbahnhofs eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Er muss ins Gefängnis.

Von Alexandra Hartmann

Durch jedes Raster fällt der Jugendliche, der am Montag vor dem Jugendschöffengericht in Kaufbeuren auf der Anklagebank sitzt. Eigentlich befand er sich in der Obhut des Ostallgäuer Jugendamtes, doch die Mitarbeiter waren mit ihrem Latein am Ende: Ein Schulbesuch sei unmöglich, aus allen Wohn-Einrichtungen ist der Jugendliche demnach rausgeflogen, wurde gewalttätig und sexuell übergriffig gegenüber Mitbewohnerinnen.

Wegen der Vergewaltigung einer 13-Jährigen und vielen weiteren Taten verurteilt ihn das Gericht jetzt zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, räuberische Erpressung: Die Anklageschrift, die der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung verliest, ist sehr umfangreich. Dabei ist der Angeklagte gerade einmal 17. Über seinen Verteidiger räumt er fast alle Taten ein. Den schwerwiegendsten Vorwurf, die Vergewaltigung eines Kindes, streitet er jedoch ab.

