Kirchdorfer fühlen sich von der Stadt alleingelassen

Bei der Bürgerversammlung für den Ortsteil Kirchdorf verteidigte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) die Schuldenaufnahme in diesem Jahr. Die Schulden würden bis auf 30 Millionen steigen. Die Stadt müsse ihren Aufgaben nachkommen. Auf der anderen Seite werde die Haushaltssperre dafür sorgen, dass nur noch die notwendigsten Ausgaben getätigt würden. Und er beruhigte, eine Kommune könne nicht in Konkurs gehen. In der Diskussion fühlten sich viele Diskussionsredner „alleingelassen“. Ein Großteil des Kneippstädter Gewerbegebietes sei auf Kirchdorfer Flur entstanden, zurückkommen würde „kein Cent“. Seit Jahren warte man auf ein neues Feuerwehrhaus. Dem konterte Welzel mit dem Hinweis, dass die Stadt gerade erst neun Millionen Euro in den Kanalausbau von Kirchdorf gesteckt habe.

Wilhelm Unfried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Welzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis