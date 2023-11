Der Anbau an die Kirchheimer Schule wird immer konkreter

Plus Die Architekten haben die aktuellsten Pläne zur Schulsanierung und -erweiterung mit einer Aula in Kirchheim vorgestellt. Auch die Zahlen kamen auf den Tisch.

Im September 2025, pünktlich zum neuen Schuljahr, will man in Kirchheim den neuen Teil der Grund- und Mittelschule einweihen: Der Anbau wird wie berichtet saniert, hinzu kommt ein weiterer Anbau mit Aula, die nötig wurde, um Fördermittel zu erhalten. Wie das Ganze einmal aussehen wird, von außen und von innen, präsentierten nun drei Vertreter des Architekturbüros Axmann Weiß aus Burgau im Schulverband.

Katja Scharlach und Jakob Finkel erläuterten das künftige Raumprogramm. Im Keller entstünden zwei neue Klassenzimmer: Zeichensaal und Textilraum. Im Erdgeschoss der ehemaligen Aula kommen ebenfalls zwei weitere Klassenzimmer hinzu, darunter ein Musiksaal, außerdem ein Seminarraum und Räumlichkeiten für den Hausmeister. Im Obergeschoss entstehen zwei neue Klassenzimmer, zudem Räume für die SMV und die Schulsozialarbeit. Im zweiten Obergeschoss des Altbaus wird es einen Silentium-Raum und einen Mehrzweckraum geben, im dritten Obergeschoss befinden sich dann Lüftung und Lager.