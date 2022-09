Kirchheim

Mehr Platz für Kirchheimer Schülerinnen und Schüler

An der Stirnseite des bestehenden Anbaus soll ein weiterer Anbau an die Kirchheimer Schule entstehen.

Plus Die Schule benötigt in den kommenden Jahren mehr Platz und soll deshalb noch einmal erweitert werden. Die Pläne dafür stellte das Burgauer Architekturbüro vor.

Von Dominik Bunk

Die Planung für die nächste Erweiterung der Grund- und Mittelschule Kirchheim ist in vollem Gange. Im vergangenen Schuljahr besuchten die Bildungseinrichtung rund 210 Schülerinnen und Schüler, bis zum Jahr 2027 werden es laut Schulverband allerdings etwa 250 sein. Für sie wird mehr Platz benötigt. Den soll ein weiterer Anbau an den bereits bestehenden schaffen. Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Axmann Weiß aus Burgau stellt in der Schulverbandssitzung die Pläne vor.

