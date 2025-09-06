Neuer Jugendtreff: Kirchheims Jugend soll wieder eine Heimat bekommen

Mit großem Einsatz haben die Kinder und Jugendlichen vergangenes Jahr für den Erhalt eines Jugendzentrums in Kirchheim gekämpft, doch mit dem Verkauf der Mädchenschule haben sie seit Anfang des Jahres keine Anlaufstelle mehr. Das soll sich nun wieder ändern: Wie Bürgermeisterin Susanne Fischer in der jüngsten Marktratssitzung erklärte, habe man bereits konkrete Räumlichkeiten für das neue Jugendzentrum in Kirchheim im Blick.

Samuel Weber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87757 Kirchheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendtreff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis