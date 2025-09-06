Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Kirchheims Jugendzentrum wird wiederbelebt: Jetzt wird eine Leitung für das Juze gesucht

Kirchheim

Neuer Jugendtreff: Kirchheims Jugend soll wieder eine Heimat bekommen

Anfang des Jahres musste das Kirchheimer Jugendzentrum schließen. Bald soll es ein neues Juze geben – nun beginnt die Suche nach der richtigen Leitung.
Von Samuel Weber
    • |
    • |
    • |
    Eine Rettungsaktion hat nichts geholfen: Anfang des Jahres mussten die Kinder und Jugendlichen aus dem Juze in Kirchheim raus. Nun sollen sie eine neue „Heimat“ bekommen.
    Eine Rettungsaktion hat nichts geholfen: Anfang des Jahres mussten die Kinder und Jugendlichen aus dem Juze in Kirchheim raus. Nun sollen sie eine neue „Heimat“ bekommen. Foto: Melanie Lippl (Archivbild)

    Mit großem Einsatz haben die Kinder und Jugendlichen vergangenes Jahr für den Erhalt eines Jugendzentrums in Kirchheim gekämpft, doch mit dem Verkauf der Mädchenschule haben sie seit Anfang des Jahres keine Anlaufstelle mehr. Das soll sich nun wieder ändern: Wie Bürgermeisterin Susanne Fischer in der jüngsten Marktratssitzung erklärte, habe man bereits konkrete Räumlichkeiten für das neue Jugendzentrum in Kirchheim im Blick.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden