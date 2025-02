Der „Hiemobert Duck“ von Türkheim

„Ich kann da nichts dafür!“, betonte Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer mehrfach, nachdem er die beeindruckend-positiven Zahlen der Türkheimer Finanzen präsentiert hatte. Gut fünf Millionen höher als geplant fällt das Jahresergebnis 2024 aus. Und jeder im Sitzungssaal wusste: Natürlich kann er da etwas dafür! Hiemer und die Verantwortlichen im Türkheimer Rathaus – selbstverständlich vor allen anderen Bürgermeister Christian Kähler – tragen mit ihrer Zuverlässigkeit und Kompetenz ganz entscheidend dazu bei, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in Türkheim ein Umfeld vorfinden, das wirtschaftlichen Erfolg ermöglicht. Dazu gehören planbare Ein- und Ausnahmen – und wenn es sein muss, auch mal eine „klare Kante“. So hat Türkheim im November 2023 die Gewerbesteuer von 280 auf 310 Punkte erhöht. Keine einfache Entscheidung, denn die Gewerbesteuerzahler vergleichen ganz genau, wo sie wie viel Gewerbesteuer blechen müssen.

Ein Grund zur Freude für alle Türkheimerinnen und Türkheimer

Dennoch steigen die Einnahmen an der Wertach kontinuierlich, Hiemer und Kollegen und der gesamte Gemeinderat können sich stellvertretend für alle Türkheimerinnen und Türkheimer jetzt völlig zu Recht über das „beste Jahr aller Zeiten“ freuen. Ja, es wird nicht so rosig bleiben, und es stehen schwierige Zeiten bevor, auch in Türkheim. Mit dem neuen Bauhof hat sich die Gemeinde gleich mal ein teures Prestige-Objekt vorgenommen. Aber auch hier hatte Hiemer eine gute Nachricht parat: „Wir werden das schon hinkriegen!“ Das Beispiel Türkheim zeigt, wie wichtig eine kontinuierliche und kompetente Finanzplanung und Haushaltsführung für eine Gemeinde ist. Man muss nur ein paar Kilometer weiter nach Bad Wörishofen blicken, wie es auch schieflaufen kann.

Und daher – auch weil gerade Fasching ist – muss Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer jetzt endlich angemessen gewürdigt werden und wird von der unserer Redaktion zum „Hiemobert Duck“ ernannt. Und da kann er eindeutig was dafür!