Ein königlich bayerisches Fest im Allgäu Skyline Park

Ganz zünftig mit Brezen, Brotzeit und Lebkuchen-Herzen im Skyline-Park-Stil ist am Freitag ein großer Doppel-Festakt gefeiert worden: 360 geladene Gäste kamen, um den 25. Geburtstag des Parks, aber vor allem den 70. Geburtstag seines Erbauers Joachim Löwenthal zu zelebrieren – und das, was er gemeinsam mit seiner Familie erschaffen hat. Tausende Luftballons schmückten schon den Weg zum Festzelt, drinnen waren so viele an den Decken, Wänden und Böden angebracht, dass man spätestens hier das Zählen aufhörte.

Alles, was in Bayern Rang und Namen hat, war vertreten. Als alle schon auf die Rede von Ministerpräsident Markus Söder warteten, tauchte plötzlich sogar der „Kini“ höchstpersönlich auf: König Ludwig II. (alias Entertainer Winfried Frey) schritt an seinen „Untertanen“ vorbei, um mit Söder „einen meiner Nachfolger“ zu begrüßen. „Wie ich sehe, legt er sich auch noch meine Barttracht zu.“ Söder schien derweil fast ein bisschen neidisch auf den „Kini“ zu sein: „Damals war das noch leichter“, meinte er über dessen Regierungszeit. Bei einem aber war sich der Ministerpräsident sicher: „Bayern ist schön, aber Schwaben und Franken haben es erst richtig groß und schön gemacht.“ Und der Skyline Park sei sowieso ein „Stück Paradies“.

Icon Galerie 123 Bilder Der 70. Geburtstag von Joachim Löwenthal, dazu das 25. Jubiläum des Allgäu Skyline Parks: Das musste gefeiert werden, mit einem Festakt, den sich auch der Ministerpräsident nicht entgehen ließ.

Da konnte auch der Besuch des Boandlkramers (Frey) die Stimmung nicht mehr vermiesen. Er sorgte wie die Musikerinnen und Musiker aus Rammingen sowie Toni Bartl mit seinem Duo Alpensperrmüll für gute Laune zwischen den Redebeiträgen, die ebenfalls zumeist kurz und kurzweilig waren. Wer Lust hatte, konnte nach dem offiziellen ersten Teil noch den Park besuchen, bis es am Abend mit Teil zwei der Feier weiterging – quasi die praktische Umsetzung dessen, was in den Reden erwähnt worden war: Ein Freizeitpark bringt die Menschen zusammen, ist ein Ort der Begegnung und ein „Zentrum der guten Laune“. Mitgefeiert haben auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die die Geburtstagsaktion des Parks nutzten und bei bestem Wetter Achterbahn, Wildwasserrutsche und Co. genossen.