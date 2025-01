Missbrauchsprozess: Es dauert noch bis zur endgültigen Entscheidung

Kein Verfahren aus der Region hat sich in den vergangenen Jahren so lange hingezogen wie der Prozess gegen einen ehemaligen Maristenfrater und Internatsleiter in Mindelheim, dem verschiedene Missbrauchstaten zur Last gelegt werden. Es war geprägt von Verlängerungen und Verschiebungen, und auch nach der jüngsten Entscheidung des Landgerichts vom Dezember ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Aber von vorn: Es war ein Tag im März 2022, als vor dem Memminger Amtsgericht die Verhandlung gegen den Mann beginnen sollte. Der Sitzungssaal war so voll, dass keine weiteren Menschen mehr eingelassen wurden. Mit Spannung erwarteten die Zuhörerinnen und Zuhörer den Beginn des Prozesses gegen den Maristenfrater, der bereits zweimal wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden war; beide Male hatte er seine Schuld eingeräumt, beide Male hatte er eine Bewährungsstrafe bekommen.

Fast wäre der erste Prozess schnell beendet gewesen

Bevor der Prozess überhaupt richtig begonnen hatte, zog sich das Gericht mit der Staatsanwaltschaft und dem Nebenklagevertreter zurück, um das Verfahren ohne Beweismittel zu beenden. Doch dazu kam es nicht: Die Verteidigung erklärte, ihr Mandant bestehe auf einer Hauptverhandlung. Weil aber eine Gutachterin verhindert war, wurde der Prozess ausgesetzt. Gemeinsame Termine zu finden, war nicht einfach – und so ging es letztlich erst im November 2022 weiter.

Immer mehr Zeugen wurden zu den Verhandlungsterminen geladen, zwischenzeitlich warf der Orden den Frater raus, und schließlich fiel Ende Januar 2023 ein Urteil. Das Jugendschöffengericht sah es als erwiesen an, dass der heute 65-Jährige vor rund 20 Jahren einen 13-Jährigen mehrmals in sein Bett gelockt und sich an ihm gerieben und einen 17-Jährigen auf der Toilette bedrängt hatte. Das Urteil: eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Beide Taten hatte der Mann bereits am ersten Prozesstag gestanden. Nicht zugegeben hatte er den dritten Tatkomplex der Anklage, in dem es um mehrfache Vergewaltigungen eines damals 15-Jährigen ging. Weil laut Gutachterin nicht klar war, ob es sich bei den Schilderungen des mutmaßlichen Opfers um Scheinerinnerungen handelte, wurde der ehemalige Frater diesbezüglich freigesprochen.

Nun ging der Fall um den Ex-Maristenfrater vors Landgericht Memmingen

Doch damit waren weder die Staatsanwaltschaft noch die Nebenklage einverstanden: Sie legten Berufung gegen das Urteil ein. Nun ging der Fall ans Landgericht. Im Mai 2023 hieß es, dass die Verhandlung im Oktober starten soll. Kurz vor Prozessbeginn kam die ernüchternde Nachricht für die Beteiligten: Ende September teilte das Gericht mit, dass das Verfahren verschoben werden muss, weil der Richter verhindert sei und seine Stellvertreter in andere Verfahren gebunden seien. Von Frühjahr 2024 war nun die Rede. Als es so weit war, dann die Nachricht: Der Prozess wird aufgrund einer Erkrankung des Richters verschoben. Mitte September 2024 begann das Verfahren am Landgericht schließlich – und auch dieses Mal zog es sich in die Länge. Erst Anfang Dezember fiel das Urteil: Das Landgericht wies die Berufung zurück, damit gilt weiter das Urteil des Amtsgerichts.

Nun aber hat die Nebenklagevertretung erneut Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingelegt. Über diese Revision entscheidet das Bayerische Oberste Landesgericht in München. Doch von dort heißt es, dass aktuell noch nichts angekommen sei. „Möglicherweise wird das Urteil derzeit noch geschrieben“, so ein Sprecher. Es kann also noch dauern, bis der Fall endgültig rechtlich geklärt ist.