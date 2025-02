Lustiger Buchstabensalat beim Rathaussturm am Gumpigen Donnerstag

Zum vorletzten Mal versuchte Bürgermeister Stephan Winter das Rathaus vor dem Ansturm der Narren zu verteidigen. Und wie in seiner gesamten Amtszeit gelang es ihm auch heuer nicht, den Angriff des Durahaufa zu stoppen. Zu schwierig waren wieder die Aufgaben der Narrentruppe. So musste der Stadtrat Szenen aus dem neuen Imagefilm der Stadt nachspielen. Der neue Stadtpfarrer Daniel Rietzler trat als Leadsänger eines neuen Rathauschores auf. Ziemlich gemein war schließlich auch der Auftrag, dass drei Stadtratsmitglieder eine Buchstabensuppe essen mussten und dabei alle Buchstaben von „Durahaufa Mindelheim“ auf der Zunge haben sollten.

Beim Rathaussturm des Durahaufa drehte sich alles um Buchstaben

Traditionell beginnt der Gumpige Donnerstag, der höchste Feiertag der Mindelheimer Narren, mit dem Zug des Durahaufa zum Marienplatz. Begleitet werden die Narren von den Mindelheimer Fanfaren, und Ziel der Gaudi ist die Stürmung des Rathauses. Diese kann durch die Lösung von zehn Aufgaben verhindert werden. Fairerweise werden die Aufgaben dem Rathaus zwei Tage vorher mitgeteilt. Heuer ging es um „First Letter“, danach waren auch die Kostüme der städtischen Bediensteten orientiert. Das heißt, nach dem ersten Buchstaben des Vornamens musste das Kostüm ausgesucht werden. Also kam Zweiter Bürgermeister Roland Ahne als Robin Hood, allerdings ohne Strumpfhose. Und Wolfgang Streitel als Weihnachtsbaum.

Bürgermeister Winter kam als Kaiser Barbarossa auf den Mindelheimer Rathausbalkon

Die erste Aufgabe war noch harmlos. Bürgermeister Stephan Winter erschien als Friedrich Barbarossa mit rotem Bart auf dem Rathausbalkon und erklärte seinen närrischen Untertanen, wieso er an diesem Tag über einen Geheimgang die sichere Mindelburg verlassen hatte. Schließlich hatte Christian Schedler kurz vor seinem Ruhestand dieses große Geheimnis der Mindelburg gelüftet. Der Bürgermeister war aber nochmals gefragt. Nach dem Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“, ließ er sich von Stadträten rund um den Marienplatz ziehen und demonstrierte mit dem umgewandelten Text „hoch auf dem Leiterwagen sitz ich beim Klima vorn“ die Klimakompetenz der Stadt.

Mittlerweile hatte es zu regnen begonnen und da waren die Räte dann froh, dass sie sich bei der nächsten Einlage warm tanzen konnten. Was Trump kann, kann Mindelheim schon lang. So benannte Dritter Bürgermeister Roland Peter den Golf von Amerika kurz in „Golf von Mindlhoim“ um, und das alles mit einem echten Golf aus dem Hause VW.

Doch dann ging es los mit dem Buchstabensalat. Unerbittlich forderten zweiter Zunftmeister Lukas Hörmann und Siegfried Weinert vom Durahaufa das Rathausteam auf, sich so aufzustellen, dass die Anfangsbuchstaben ihrer Namen einen bestimmten Begriff ergaben. Ausgerechnet an der Columbine scheiterten die Rathausmitarbeiter und es kam, wie es kommen musste: Durahaufa und Fanfaren stürmten das ehrwürdige Gebäude und das Rathaus war wieder für einen Tag fest in der Hand der Narren.