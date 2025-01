Stadt präsentiert Entwürfe für neues Quartier am Mindelheimer Mayenbadweg

Wie könnte das neue Quartier im Bereich Memminger Straße/Unterer Mayenbadweg in Mindelheim einmal aussehen? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen Wochen mehrere Planerinnen und Planer im Rahmen eines Wettbewerbs beschäftigt. Ihre Ideen und Konzepte begutachtet am Donnerstag, 30. Januar, ein Preisgericht und zeichnet die besten Arbeiten mit Preisen aus. Am Freitag, 31. Januar, sind alle eingereichten Arbeiten dann von 10 bis 19 Uhr im Form zu sehen.

Der Wettbewerb sollte zeigen, wie sich die Mehrfamilien- und Reihenhäuser, die die Conductor Bau GmbH aus Ludwigsburg in den nächsten Jahren auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal rund um das Hochhaus am Mindelheimer Mayenbadweg bauen will, am besten ins Stadtbild einfügen. Auch der anspruchsvollen Hanglage des Grundstücks mussten die Planerinnen und Planer gerecht werden. Bis zu zehn Arbeitsgemeinschaften aus Architekturbüros, Landschaftsarchitektinnen und -architekten sowie auch Stadtplanerinnen und -planer sollten sich Gedanken zu dem Gelände machen. Schon jetzt steht fest, dass sämtliche Gebäude, die bislang darauf stehen, abgerissen werden sollen – auch das Hochhaus.

Die prämierten Arbeiten für das neue Quartier werden in einem öffentlichen Empfang vorgestellt

Die Jury, der neben Architekten und Stadtplanern auch die beiden Geschäftsführer der Conductor Bau GmbH, Bürgermeister Stephan Winter, Stadträte und Bauamtsleiter Michael Egger angehören, beurteilt unter anderem die städtebauliche Konzeption, wie sich die Gebäude in die Umgebung einfügen, den Umgang mit der Hanglage, die Wohnqualität sowie die architektonische und gestalterische Qualität sowohl außen als auch innen. Auch die Funktionalität, der Vorfertigungsgrad, die Konstruktion, die verwendeten Materialien, ökologische und soziale Aspekte sowie die Wirtschaftlichkeit des Projekts vom Bau über den Betrieb bis zum Unterhalt werden bewertet.

Nach der Entscheidung der Jury werden die Planungen am Freitag, 31. Januar, von 10 bis 19 Uhr im Mindelheimer Forum ausgestellt. Um 17 Uhr findet ein öffentlicher Empfang statt, in dem die prämierten Arbeiten vorgestellt werden.