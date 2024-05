Mindelheim

Wettbewerb für das Gebiet am Mayenbadweg startet

Das Hochhaus am Mayenbadweg soll in den nächsten Jahren abgerissen werden, um Platz zu schaffen für Mehrfamilien- und Reihenhäuser. Für die Gestaltung des Areals hat der Besitzer einen Wettbewerb ausgelobt.

Von Sandra Baumberger

Gut 10.000 Quadratmeter misst das Areal rund um das Hochhaus am Mindelheimer Mayenbadweg, auf dem die Conductor Bau GmbH aus Ludwigsburg in den nächsten Jahren Mehrfamilien-und Reihenhäuser bauen will. Wie sie und das Gelände darum herum so gestaltet werden könnten, dass sie dem durch die Hanglage recht anspruchsvollen Grundstück gerecht werden und sich harmonisch ins Stadtbild einfügen, soll ein Wettbewerb zeigen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates erläuterte die Stadtplanerin Irene Sperl-Schreiber von der Firma Schreiberplan, die eng mit der Conductor Bau GmbH zusammenarbeitet, wie dieser ablaufen soll.

Demnach werden bis zu zehn Arbeitsgemeinschaften aus Architekturbüros, Landschaftsarchitektinnen und -architekten sowie eventuell auch Stadtplanerinnen und -planer dazu eingeladen, sich Gedanken zu dem Gelände zu machen. Fest steht: Sämtliche Gebäude, die bislang darauf stehen, sollen abgerissen werden, darunter auch das Hochhaus, das aktuell noch als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird.

