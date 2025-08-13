Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mehr Sicherheit: Kammlach spricht sich für Radweg und weitere Verkehrsprojekte aus

Kammlach

Lückenschluss: Zwischen Kammlach und Erkheim soll ein Radweg gebaut werden

Der Gemeinderat ist für den Bau des Radwegs. Damit wird die letzte Lücke im Wegenetz zwischen Buchloe und Memmingen geschlossen. Auch eine neue Ampel wird im Ort für mehr Sicherheit sorgen.
Von Wilhelm Unfried
    • |
    • |
    • |
    Entlang der alten B18 zwischen Kammlach und Erkheim soll ein Radweg entstehen.
    Entlang der alten B18 zwischen Kammlach und Erkheim soll ein Radweg entstehen. Foto: Wilhelm Unfried

    Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet. Obwohl die Gemeinde in diesem Jahr etwas kleinere Brötchen backen will, kündigte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini einige Initiativen an, die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. So soll ein Geh/Rad- und Wirtschaftsweg von Oberkammlach nach Erkheim gebaut werden und vielleicht beginnen noch im Dezember die Arbeiten für eine Bedarfsampel an der großen Kreuzung in Oberkammlach. Außerdem will die Gemeinde ein modernes Geschwindigkeitsmessgerät anschaffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden