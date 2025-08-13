Lückenschluss: Zwischen Kammlach und Erkheim soll ein Radweg gebaut werden

Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet. Obwohl die Gemeinde in diesem Jahr etwas kleinere Brötchen backen will, kündigte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini einige Initiativen an, die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. So soll ein Geh/Rad- und Wirtschaftsweg von Oberkammlach nach Erkheim gebaut werden und vielleicht beginnen noch im Dezember die Arbeiten für eine Bedarfsampel an der großen Kreuzung in Oberkammlach. Außerdem will die Gemeinde ein modernes Geschwindigkeitsmessgerät anschaffen.
Kammlach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden