Lückenschluss: Zwischen Kammlach und Erkheim soll ein Radweg gebaut werden

Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet. Obwohl die Gemeinde in diesem Jahr etwas kleinere Brötchen backen will, kündigte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini einige Initiativen an, die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. So soll ein Geh/Rad- und Wirtschaftsweg von Oberkammlach nach Erkheim gebaut werden und vielleicht beginnen noch im Dezember die Arbeiten für eine Bedarfsampel an der großen Kreuzung in Oberkammlach. Außerdem will die Gemeinde ein modernes Geschwindigkeitsmessgerät anschaffen.

Wilhelm Unfried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87754 Kammlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis