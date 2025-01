Mein Jahr: Niki Ritter kämpft nach seiner OP dafür, Laufen zu lernen

Von Mindelheim in die USA, von der Slowakei nach Bulgarien, von Lanzarote in die Türkei und dann nach Athen– Niki Ritter aus Heimenegg und seine Eltern haben in diesem Jahr einen regelrechten Therapiemarathon auf der ganzen Welt hinter sich. Und das alles mit einem Ziel: dass Niki eines Tages laufen kann. Im Februar unterzog sich der 15-Jährige einer komplizierten Operation in St. Louis in den USA, die nur durch eine Spendenkampagne möglich wurde. Wie geht es Niki heute?

