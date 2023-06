Herr der Ringe: Inspiration für Zauberer Gandalf kam aus Memmingen

Jeder kennt den Zauberer Gandalf aus "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Dass eine Inspiration für die Figur aus Memmingen kommt, wissen aber nur wenige.

Er „war ein alter Mann mit einem Stab. Er trug einen spitzen blauen Hut, einen langen grauen Mantel, ein silber-weißes Halstuch, über dem ein weißer Bart bis zum Gürtel herabhing und große schwarze Stiefel.“ Mit diesen Worten beschreibt J. R. R. Tolkien den berühmten Zauberer Gandalf in seinem Buch „Der Hobbit“ im Jahr 1937 zum ersten Mal. Genau so, wie man sich einen Zauberer vorstellen würde. Doch Gandalf entspringt nicht einzig und allein der Fantasie Tolkiens. Eine Inspiration für die Figur kommt aus keiner geringeren Stadt als Memmingen – genau genommen aus dem Stadtteil Amendingen.

Ein alter Mann mit langem Umhang und weißem Bart findet sich auch auf einem Bild aus Memmingen wieder

Von dort stammte der Künstler Josef Madlener, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Bild namens „Der Berggeist“ malte. Das Bild zeigt einen alten Mann in einem langen roten Umhang und mit einem grünen Hut auf dem Kopf, der im Wald auf einem Felsbrocken sitzt. Er streckt die Hand einem Rehkitz entgegen, das wohl daran schnuppert. Ein Bach schlängelt sich durch das Bild. Er entspringt einer sonnenbeschienenen Bergkette, die im Hintergrund zu sehen ist.

Eine Reproduktion des Bildes in Form einer Postkarte kam J. R. R. Tolkien zwischen die Finger. Wie und wann genau, ist nicht hundertprozentig sicher. Doch auf den Umschlag, in dem der britische Schriftsteller das Bild lange Zeit aufbewahrte, soll er geschrieben haben: „The Origin of Gandalf“ („Der Ursprung Gandalfs“). So beschreibt es der Autor Humphrey Carpenter, der eine Biografie über Tolkien verfasste.

Laut Carpenter, der sich an einigen Notizen Tolkiens orientierte, kaufte dieser 1911 während einer Reise durch die Schweiz mehrere Postkarten. Darunter auch ein Bild eines deutschen Künstlers, „J. Madelener“. Autor und Tolkien-Forscher Manfred Zimmermann fand 1983 heraus, dass „J. Madelener“ in Wirklichkeit Josef Madlener aus Memmingen war. Er sei keine künstlerische Größe gewesen, schreibt Zimmermann. Doch immerhin finde sich sein Name in manchen Kunstbüchern und seine Bilder in Galerien in Süddeutschland und Leipzig.

Josef Madlener malte vor allem Landschaften und märchenhafte sowie religiöse Motive

Josef Madlener wurde 1881 in Amendingen geboren und starb 1967 in Memmingen. Er arbeitete als Illustrator für Zeitungen und Zeitschriften, bevor er anfing zu malen – insbesondere Landschaften sowie märchenhafte und religiöse Motive. Dass er das Bild malte, das einen der berühmtesten Schriftsteller der Welt zu einem wohl noch bekannteren Charakter inspirierte, hat Madlener vermutlich nie erfahren.

Zimmermann machte seine Tochter, Julie Madlener, ausfindig. Im Gespräch mit ihr kam heraus, dass Tolkien die Postkarte des Berggeistes bei seiner Reise in die Schweiz im Jahr 1911 gar nicht gekauft haben konnte. Ganz einfach deswegen, weil Madlener es noch nicht gemalt hatte. Seine Tochter – geboren 1910 – erklärte Zimmermann, sich deutlich daran erinnern zu können, ihren Vater beim Malen des Berggeistes gesehen zu haben. Und zwar um das Jahr 1925.

Außerdem erzählte sie, dass der Berggeist gemeinsam mit drei oder vier anderen mythologischen Bildern in den späten 1920er Jahren von einem Münchner Verlag namens Ackermann reproduziert wurde. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde also die Postkarte gedruckt, die im Besitz J. R. R. Tolkiens war.

Wann Tolkien Madleners Bild "Der Berggeist" tatsächlich zum ersten Mal sah, ist heute nicht bekannt

Ist nun also Tolkien ein Fehler in seinen Notizen unterlaufen? Oder Carpenter in seiner Tolkien-Biografie? Das weiß heute leider niemand mehr. Doch Zimmermann geht davon aus, dass Tolkien die Reproduktion von Madleners Bild geschenkt bekam – vielleicht von jemandem, der zu dieser Zeit durch Europa reiste. Sollte diese Vermutung der Wahrheit entsprechen, müsste Tolkien das Bild des Berggeistes ungefähr zu der Zeit zum ersten Mal gesehen haben, als er seinen Kindern die Geschichte erzählte, die später als „Der kleine Hobbit“ in die Geschichte eingehen sollte.