Nötigung: Verfahren gegen Landwirt wird eingestellt

Plus Das Amtsgericht verurteilte einen Unterallgäuer Landwirt, weil er einen Förster genötigt haben soll. Das Landgericht kam zu einem anderen Urteil.

Nach einem Streit auf einem Waldweg bei Kammlach sahen sich ein Förster und ein Landwirt vergangenen November vor Gericht wieder: Dem Landwirt wurde vorgeworfen, den Förster genötigt und billigend in Kauf genommen zu haben, diesen schwer zu verletzen. Letztlich wurde der Landwirt wegen Nötig sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einem dreimonatigen Fahrverbot und einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt. Doch nun hatte der Fall ein juristisches Nachspiel.

In einer Berufungsverhandlung vor dem Memminger Landgericht wurde der Fall noch einmal neu aufgerollt. Denn der Landwirt war sich auch nach dem Urteil vor dem Amtsgericht keiner Schuld bewusst und befürchtete zudem, das dreimonatige Fahrverbot nicht einhalten zu können. Schließlich bewirtschafte er seinen Hof alleine und sei darauf angewiesen, mit dem Traktor fahren zu können.