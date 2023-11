Memmingen

18:00 Uhr

Kurioser Ärger: Streit mit Förster bringt Landwirt vor Gericht

Plus Der Fall könnte aus der Fernsehserie "Das Königlich Bayerische Amtsgericht" stammen. Das Urteil ist für den angeklagten Landwirt jedoch alles andere als heiter.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein: Ein Förster untersagt einem Landwirt wegen Baumfällarbeiten die Weiterfahrt auf einem Waldweg bei Kammlach. Der fährt nach einem kurzen Streit einfach weiter – ohne darauf zu achten, dass der Förster noch neben seinem Traktor steht und von dessen Hinterrad erfasst werden könnte. Der Landwirt muss sich deshalb rund ein Jahr später wegen Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Memminger Amtsgericht verantworten – und schildert den Vorfall dort in einigen Punkten ganz anders. Für ihn steht viel auf dem Spiel.

Bereits am Morgen habe er den Weg befahren, der nicht gesperrt gewesen sei. Wozu auch? Schließlich sei von Baumfällarbeiten weit und breit nichts zu sehen gewesen. Auf der Rückfahrt habe ihn der Förster dann angehalten und ihn aufgefordert, zu wenden – was mit dem Heuwender an seinem Traktor auf dem schmalen Weg ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, so der 53-Jährige. Im anschließenden Wortwechsel habe der Förster immer wieder betont, dass er im Revier das Sagen habe und gedroht: "Ich zeige Sie an wegen Nötigung." "Der will alle raushaben aus dem Wald", glaubt der Landwirt. Denn auch zwei andere aus dem Ort, die eine Fahrgenehmigung für den Forstweg haben, seien bereits mit dem Förster aneinandergeraten. Er jedenfalls habe schließlich gesagt: "Das reicht jetzt, hier ist nichts, ich fahre jetzt weiter." Und das habe er dann auch getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen