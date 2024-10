Auch mit 70 Jahren noch Lehrerin aus Leidenschaft

Eigentlich wollte Elfriede Röthinger schon nach dem vergangenen Schuljahr Schluss machen. Denn eigentlich ist die 70-Jährige nach 41 Jahren als Lehrerin und Konrektorin der Mittelschule Mindelheim schon seit vier Jahren im Ruhestand. Aber eben nur eigentlich. Denn auch in diesem Schuljahr ist sie wieder sechs Stunden pro Woche an der Schule, kümmert sich um das kostenlose Frühstück, das die Schule immer mittwochs anbietet, und unterrichtet Ethik. „Ich mach’ das einfach wahnsinnig gern“, sagt sie, aber auch, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles im Schulbetrieb verändert hat, und zwar nicht nur zum Besseren.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis