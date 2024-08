Erste Erkenntnisse über die Nazi-Vergangenheit der Mindelburg

Viel war in den vergangenen Wochen zu lesen über die besondere Vergangenheit der Mindelburg und die Pläne, dort ein Museum zu errichten. Ein Kapitel wird in den Geschichten seltener beleuchtet: die Zeit des Nationalsozialismus. Seit Anfang des Jahres recherchieren Forscherinnen und Forscher des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) in München zur NS-Vergangenheit Mindelheims. Während ein Großteil der Forschung noch ganz am Anfang steht, können sie über die Vergangenheit der Mindelburg schon einiges sagen.

Josephine von der Haar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis