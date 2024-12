Gelebtes Miteinander beim Seniorenadvent des BRK

Wenn der BRK-Frauenarbeitskreis ältere und alleinstehende Mitbürger aus Mindelheim und Umgebung zu einem besinnlichen Adventsnachmittag in den Saal des Forums einlädt, dann dürfen die Gäste sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gesang, Gedichten, Geschichten und Kaffeeklatsch freuen. Auch in diesem Jahr war Unterhaltung angesagt, die schon bei der Begrüßung zum Nachdenken anregte. „Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig die Geschwindigkeit zu erhöhen“, zitierte die Vorsitzende Erika Freuding Mahatma Gandhi.

Mit weihnachtlichen Weisen bestritten die Günztaler Alphornbläser den ersten Teil des Programms. Angesichts von Jauchzern und alpenländischen Klängen fühlten sich da die Seniorinnen und Senioren auf die Gipfel der Allgäuer Berge versetzt. Von Markus Felser dirigiert unterhielt dann die Mindelheimer Sängervereinigung die älteren Semester mit Weihnachtsliedern und Geschichten, die zu Herzen gingen. Da erzählte Fritz Wölfle unter anderem die Mär vom kleinen Tannenbaum, der umgeben von großen Bäumen, ständig mit seiner Größe haderte, schließlich aber über sich selbst hinauswuchs und dann als festlich geschmückter Christbaum im Wohnzimmer einer Familie landete. Die Sänger bereicherten in diesem Jahr zum 40. Mal das Programm und wurden angesichts dieses Jubiläums mit großem Beifall belohnt.

Der Bürgermeister riet, sich auf christliche Werte zu besinnen

Zwischen den Beiträgen rief Bürgermeister Stephan Winter „in einer Zeit, in der vieles auf der Strecke bleibt“ zur Besinnung auf christliche Werte, wie Solidarität, Hilfsbereitschaft und gemeinsamem Handeln auf. Tugenden, die der BRK-Frauenarbeitskreis das ganze Jahr über vorlebe. Zum Dank für dessen ehrenamtliche Arbeit überreichte der Rathauschef der Vorsitzenden Erika Freuding Geldgeschenke des Landkreises und der Wertach-Elektrizitätswerke.

Am Ende des adventlichen Programms dann noch ein Höhepunkt, der den Gästen Gelegenheit gab, die Seele baumeln zu lassen. Franz Blocher und Reinhold Ohmayer sorgten mit viel Musik und selbst verfassten Weihnachtsgedichten für passende Stimmung. Dabei sparte das Duo nicht mit Kritik am Konsumverhalten und der Hektik in der Zeit vor dem Fest.